Gümüşhane'de FETÖ'nün 'emniyet imamı'na 10 yıl hapis cezası

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada tutuklu sanık Özgür Nalcı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün il yapılanması içerisinde sözde emniyet imamı olduğu ve darbe gecesi örgütün gizli yazışma programı üzerinden grubundakilere, "Askerlere direnmeyin, gelirlerse silahlarınızı teslim edin, personele de bu yönde telkinde bulunun." şeklinde mesaj attığı iddia edilen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu bulunan sanık Nalcı, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve önceki savunmalarını tekrarladığını belirtti.

Beraatini talep etti

Sanık Nalcı, duruşmada 16 sayfalık ek bir savunma daha sunarak mahkeme heyetinden tutukluluk süresinin göz önünde bulundurulmasını ve beraatini talep etti.

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Sanık avukatı da dosyanın müvekkiline atılan suçlamaları ortaya koyacak somut delillerden yoksun olduğunu iddia etti.

Müvekkilinin bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu belirten sanık avukatı, Yargıtay kararlarına atıfta bulunarak Nalcı'nın serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık hakkında adli kontrol hükümlerininin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.