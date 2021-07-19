Gündem Günde 100 binin üzerinde araç geçiyor 43 ili bağlayan kavşak yine kilit
KIRIKKALE

Günde 100 binin üzerinde araç geçiyor: 43 ili bağlayan kavşak yine kilit

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, uygulama noktasındaki bayram denetimine katılan Vali Yunus Sezer, Karadeniz, Doğu ve Akdeniz bölgelerine giden araçların birçoğunun kilit kavşağı kullandığını ifade ederek, bayram dolayısıyla günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Günde 100 binin üzerinde araç geçiyor: 43 ili bağlayan kavşak yine kilit
Araç yoğunluğu havadan böyle görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de Kurban Bayramı’nın arife gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiği kilit kavşakta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 saat esasına göre yoğunluk karşısında çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bölge Trafik Denetleme Bölgesi’ndeki uygulama noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan denetimlere katıldı. Görevli personellerin bayramını kutlayan Sezer, alınan tedbirlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen’den bilgi aldı.

  • Vali Yunus Sezer, 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşaktan 100 binin üzerinde araç geçişinin olduğunu söyledi.
İHA

Bayram tatilinin fazla olması nedeniyle yoğun bir trafik yaşadıklarını dile getiren Sezer, Akdeniz, Karadeniz, Doğu bölgelerine giden araçların birçoğunun 43 ilin kesişim noktasını kullandığını belirterek, trafik yoğunluğunun geçen yıllara göre çok fazla olduğunu kaydetti.

"17 Temmuz’da 160 bin araç geçişi oldu"

Kilit kavşakta ve yol güzergâhlarında 24 saat esasına göre tedbirlerin alındığını dile getiren Sezer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bütün milletimizin, İslam âleminin, Kurban Bayramı mübarek olsun. Bugün bizim kontrol noktasındayız, Kırıkkale’nin girişinde. Kırıkkale; 43 ilin kesişim noktası. Hem Karadeniz, hem Doğu, hem de Akdeniz tarafına giden araçların birçoğu bu yolu kullanıyor. Özellikle bayram tatilinin de fazla olması sebebiyle yoğun bir trafik yaşadık. Bu sene 15 Temmuz’dan itibaren trafik yoğunluğu geçen yıllara göre çok fazla bir yoğunluk yaşandı. Özellikle 17 Temmuz’da 160 bin araç geçişi oldu. Dün 140 bin idi. Bugün de aynı şekilde yoğunluk azalarak devam ediyor. Daha da sakinlemiş durumda. İnşallah bütün milletimize kazasız belasız yolculuklar diliyoruz."

İHA

"24 saat esasına göre tedbir alındı"

Vali Sezer, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve şehir içerisinde belediye ekipleri tarafından da trafik kuralları ile ilgili olarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için 24 saat esasına göre tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.


  • Jandarma ekipleri ise uygulama noktalarındaki yapılan denetimlerde sürücü ve yolculara karanfil verip, bayramını kutladı.

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