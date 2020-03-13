Gündem Günde 500 lira topladığını söyleyen dilenciye şaka gibi ceza
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Günde 500 lira topladığını söyleyen dilenciye şaka gibi ceza

Her gün dilenmek için Erzincan'dan Erzurum’a gelen ve "Cuma günleri en az 500 litra kazanıyorum" diyerek tartışma yaratan dilenci, yakalandı. 187 lira para cezası kesilen adamın üzerinden çıkan paralara da el konuldu.

Haber Merkezi DHA
Dilencinin pişkinliği 'pes' dedirtmişti.
Dilencinin pişkinliği 'pes' dedirtmişti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan Ali Doğan Çelik, dilencilik yapmak için geldiği Erzurum'un Palandöken ilçesinde, vatandaşlar tarafından görüntülenmişti. Günde 200 lira kazandığını, cuma günleri ise bu rakamın en az 500 liraya çıktığını belirten Çelik, yemeğini ise bölge esnafı sayesinde bedavaya yediğini söylemişti.

Dilenciden 'pes' dedirten itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum
GÜNDEM
Dilenciden 'pes' dedirten itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum
Dilencinin görüntüleri sosyal medyaya yayınlanarak kısa sürede yayılmış, çok sayıda kullanıcı vatandaşların duygularını sömüren adama tepki göstermişti.

Dilencinin üzerinden 28 bin bankadan 450 bin lirası çıktı
GÜNDEM
Dilencinin üzerinden 28 bin bankadan 450 bin lirası çıktı

Savcılık harekete geçti

Çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ali Doğan Çelik, polis tarafından yakalandı. Çelik'e, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 187 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca zabıta ekipleri ise Ali Doğan Çelik'in üzerinden çıkan 174 liraya el koydu.

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