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ANKARA

Gündem düzensiz göçmenler: Bakan Soylu Afgan Bakan Yardımcısı ve heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede, kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardım konuları ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Gündem düzensiz göçmenler: Bakan Soylu Afgan Bakan Yardımcısı ve heyetini kabul etti
Bakan Soylu Afgan Bakan Yardımcısı ve heyetini kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu'nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti'yi ve beraberindekileri kabulünde, kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardım konuları ele alındı.

Bakan Soylu paylaştı: Daha önce hiç böyle görmediniz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Tunceli Munzur Dağları’nda İHA’larla havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı.<br>
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Munzur’un benzersiz doğa güzelliği içerisinde otlayan koyunların yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
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Munzur topraklarında her mevsim huzurun olduğunu belirten Bakan Soylu paylaşımında, “İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor” ifadelerine yer verdi.
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İşte Bakan Soylu'nun paylaştığı o muhteşem görüntüler...
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Bakan Soylu paylaştı: Daha önce hiç böyle görmediniz
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Bakan Soylu paylaştı: Daha önce hiç böyle görmediniz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Munzur Dağları'nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz
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Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıldönümü anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Her an yine yeniden bir depremle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı' dedi.

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