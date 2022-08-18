Gündem düzensiz göçmenler: Bakan Soylu Afgan Bakan Yardımcısı ve heyetini kabul etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu'nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti'yi ve beraberindekileri kabulünde, kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardım konuları ele alındı.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun,
Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Sn. Muhammed Arsala Kharoti’yi kabulünde;
▪️Kaçak göç ve Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardımlar konuları değerlendirildi pic.twitter.com/9Wwv5wX6Hu
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun,