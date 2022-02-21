Gündüz hizmet merkezi yapılanması için rehber hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; engelli bireyler ve ailelerinin güçlendirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin yanı sıra kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesi konusunda gündüz hizmet merkezleri önemli bir yer tutuyor. Gündüz hizmet merkezlerinde engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım gün veya seanslı olarak sunuluyor.

129 gündüz bakım merkezi bulunuyor

2021 Kasım ayı itibarıyla bakanlığa bağlı engelli bireye yönelik hizmet veren 25 müstakil, 104 kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde 1159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor. Türkiye'de belediyeler bünyesinde ise 66 merkezde 95 bin engelli birey aktif hizmet alıyor. Bakanlık, uygulanan gündüz hizmet modeli ve merkezlerden hizmet alan engelli birey sayısının artırılmasını hedefliyor. Bu hizmet modelinin bakanlığın yanı sıra belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca standartları belirlenmiş şekilde yürütülebilmesi gerekiyor.

REKLAM

Zorunlu birimler de rehberde

Bu kapsamda Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla bir rehber hazırlandı. Gündüz hizmet merkezi açma amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi hedefiyle hazırlanan rehber, örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeriyor. Rehberden, il müdürlüklerinin yanı sıra, gündüz hizmet merkezi açmayı planlayan belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların da yararlanması amaçlanıyor. Rehberde gündüz hizmet merkezi tasarımı en geniş anlamıyla yer alıyor. Gündüz bakım ve rehabilitasyon birimi ile ihtiyaca ve kaynağa göre belirlenmiş atölyeler, engelli bireylere yönelik bir gündüz hizmet merkezinde yer alması zorunlu birimler olarak belirtiliyor. Diğer birimlerin ise kurum ve kuruluşların fiziki, mali ve insan kaynağı kapasitesine göre belirlenebileceği ifade ediliyor. Rehberde hizmetin yerelde engelli bireylere ve ailelerine en yakın yerde sunulması, erişilebilirliğin kolaylaştırılması ve ihtiyaca göre tasarlanmış olmasının önemi vurgulanıyor. Rehbere bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 17 Doğalgaz fatura desteği başvurusu gündemin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaş; doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?<br><br> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği için başvurular yarın başlayacak ve ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından itibaren başlayacak. DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?<br><br>Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. DOĞAL GAZ ZYARDIMINDA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?<br><br>Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Yardım miktarı, ısıl değerlerle oluşturulan endekse göre belirlendi<br><br>Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü. Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı. DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti. DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.<br><br> Doğal gaz desteği için başvurular yarın başlıyor: Hane başına 450 lira ile bin 150 lira arasında değişiyor İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak. Hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında değişecek yardım için vatandaşlar aramalarını artırdı. Milyonlarca vatandaş bu noktada "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar ödeme yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki doğal gaz desteği başvuruları ne zaman başlıyor, doğal gaz yardımı için nasıl başvuru yapılır, doğal gaz desteği ne kadar, doğal gaz yardımı ne kadar, kimleri kapsıyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder