Güneş enerjisi AB'yi 29 milyar avro potansiyel gaz ithalatından kurtardı

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in, AB ülkelerinin aylık elektrik üretimlerini baz alarak yaptığı analize göre, mayıs-ağustos döneminde güneş enerjisinden 99,4 teravatsaat elektrik üretildi.

Bu üretim geçen yılın aynı döneminde üretilen 77,7 teravatsaate oranla yüzde 28 artış gösterdi. Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,4 seviyesindeydi.

Bu yıl mayıs-ağustos döneminde toplam elektrik üretiminde yüzde 12,2'lik pay alarak rekor kıran güneş enerjisi, yüzde 11,7 payı olan rüzgar ve yüzde 11 payı olan hidroelektriği geride bıraktı. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı ise yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

AB üyesi ülkelerin 18'inde güneşin elektrik üretimindeki payı ülke bazında da rekor kırdı. Söz konusu dönemde Hollanda'nın elektriğinin yüzde 22,7'si, Almanya'nın elektriğinin yüzde 19,3'ü ve İspanya'nın elektriğinin yüzde 16,7'si güneşten elde edildi.

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Bu oranlar Yunanistan'da yüzde 15,3, İtalya'da ve Macaristan'da sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 14,7 oldu. Belçika ve Danimarka'da güneşin elektrik üretimindeki payı sırasıyla yüzde 12,8 ve 12,9 olarak hesaplandı.

Polonya'da ise 2018'den beri güneş enerjisinden elektrik üretiminde görülen en yüksek büyüme kaydedildi. Ülkenin elektrik üretiminde güneşin payı 26 kat, Finlandiya ve Macaristan'da beş kat arttı.

Güneş santral kapasiteleri büyüdü

Güneşin elektrik üretimindeki payının artması güneş enerjisi santrallerinin kapasitesindeki istikrarlı büyümeden kaynaklandı. Güneş enerjisi kapasitesi 2018'deki 104 gigavat seviyesinden 2021 sonu itibarıyla 162 gigavata yükseldi. Sadece geçen yıl, söz konusu ülkelerin toplam kapasitesinde 23 gigavat artış görüldü.

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Ember analistlerinin yaptığı hesaplamaya göre, mayıs-ağustos döneminde güneşten sağlanan rekor üretim AB'nin potansiyel 20 milyar metreküplük doğal gaz ithalatına engel oldu. Bu miktar, söz konusu dönemdeki doğal gaz fiyatlarına göre 29 milyar avroya eşit.

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF'de mayıs-ağustos döneminde megavatsaat başı ortalama fiyat 148 avro seviyesindeydi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre olan ortalama megavatsaat başı fiyattan 110 avro daha yüksek.

Güneşten rekor elektrik üretimine rağmen, 2030 için belirlenen hedeflerin başarılması ve gaz kullanımının giderek azaltılması için güneş enerjisi kurulu gücünün daha da hızlı şekilde artmasına ihtiyaç duyuluyor.

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Ember Kıdemli Analisti Pawel Czyzak, analize ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın enerji kriziyle sarsıldığını belirterek, "Güneş enerjisi çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağladı ve yapılan yatırımlar karşılığını verdi. Güneşten üretilen her teravatsaat, doğal gaz tüketimini düşürdü ve Avrupa vatandaşlarına milyarlar kazandırdı. Mümkün olduğu kadar fazla güneş enerjisine ihtiyacımız olduğu çok açık. Avrupa 2030'da 600 gigavat ve daha fazla güneş kapasitesine doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

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