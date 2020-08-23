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ERZURUM

Güneşe çıktığında kafasında şişlikler oluşuyor: 20 yıldır hastalığına teşhis konulamadı

Batman’da ikamet eden 5 çocuk babası Cemal Turan, 20 yıldır teşhis edilemeyen hastalıkla pençeleşiyor. Güneşe çıktığında kafasında şişikler oluşan ve acıdan kıvranmaya başlayan Turan, hastalığına teşhisin konulamadığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Cemal Turan tedavi bekliyor.
Cemal Turan tedavi bekliyor.

Batman’da yaşayan Cemal Turan, 2001 yılında başına darbe aldı. Turan, başına aldığı darbe sonrası sol kulağının arka tarafında nohut büyüklüğünde bir şişkinlik oluştu. Hastaneye giden Turan, şişkinliğin temizlenmesinin ardından bir şeyinin olmadığı belirtilerek eve gönderildi.

DOKTORLAR "BİR ŞEY YOK" DEDİ

Doktorların kendisine bir şeyinin olmadığını belirtmesi üzerine kafasında çıkan şişkinliklerle çok fazla ilgilenmeyen Turan için kötü günler bir süre sonra tekrar başladı. Kafasında çıkan şişkinlikler vücudunun farklı bölgelerinde çıkmasıyla Turan doktorun yolunu tuttu. Farklı kentlerde birçok doktora görünen Turan’ın hastalığına teşhis konulamadı.


KAFASINA DARBE ALDI HAYATI MAHVOLDU
Yaklaşık 20 yıldır bu hastalıkla pençeleştiğini kaydeden 35 yaşındaki Cemal Turan, "Hastalığım gitgide vücudumda yayılma gösteriyor, neredeyse vücudumun tamamına yayıldı. 2001 yılında kafama küçük bir darbe aldım. Nohut büyüklüğünde başladı bu hastalık. Defalarca doktorlara, hastanelere gittim, her seferinde temizlediler, bana bir şeyimin olmadığını söylediler. Doktorlar bana bir şeyimin olmadığını söyleyince ben de tedavimi bıraktım.

'HASTALIK VÜCUDUMDA YAYILDI'

Tedaviyi bıraktığım süre içinde hastalık vücudumda ilerleme kaydetti. Tekrar farklı memleketlerde farklı doktorlara gidip şansımızı denedik ama her seferinde olumsuz sonuç aldık. En son Ankara’da hastaneye gittim, çeşitli işlemler yapıldı yine sonuç alamadım. Yaklaşık 20 yıldır bu hastalığı araştırıyoruz ama hangi doktora gidebileceğimizi bilmiyoruz.

'BİZİM ALANIMIZ DEĞİL DEDİLER'

Gittiğim doktorlar kendilerinin alanının olmadığını söyledi. Hastalık oldukça yayıldı ben artık mücadele etmekte güçlük çekmeye başladım. Hiçbir şekilde güneşe çıkamıyorum.

GÜNEŞE ÇIKTIĞIMDA AĞRILAR ŞİDDETLENİYOR

Güneşe çıktığımda ağrılarım şiddetli şekilde oluyor ve kafamda şişme başlıyor. Aynı zamanda kış aylarında da sıkıntılar oluşmaya başladı. Normal havalarda, soğuk havada etkilenmezken son zamanlarda artık soğuk havalarında çok ciddi bir sıkıntı yaptığını fark ettim. Bunca yıldır bu hastalıkla uğraşıyoruz, bu saatten sonra benim imkanlarım artık yetmiyor. Maddi ve manevi olarak gerçekten mücadele edecek gücüm kalmadı. Ateş düşüğü yeri yakıyor ben sadece kendi hastalığımı biliyorum, kendi ağrılarımı biliyorum. Bana yardım edilmesini istiyorum. Hastalıktan kurtulmak için ne gerekirse yapmaya hazırım. Ben bu hastalığı yenmek istiyorum" dedi.

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