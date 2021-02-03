Güneşli hava koronavirüsü unutturdu: İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı tıklım tıklım

Korona virüse rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde pes dedirten kalabalık görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmezken, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde pandemi öncesindeki gibi kalabalık oluştu. İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.

Sosyal mesafe unutuldu

Güneşli havayı fırsat bilen ve Taksim'e akın eden vatandaşların meydandaki oturma yerlerinde sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Ayakta yemek yiyen vatandaşlar da mesafeyi hiçe sayarak yan yana yemek yedi.

KORONAVİRÜS Uzmanlar uyarıyor: Ne kadar hızlı yayılacağını bilmiyoruz alarm durumunda olmalıyız