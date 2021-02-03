Gündem Güneşli hava koronavirüsü unutturdu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı tıklım tıklım
İSTANBUL

Güneşli hava koronavirüsü unutturdu: İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı tıklım tıklım

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Beyoğlu'na akın etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların, uzmanların virüse karşı uyarılarına aldırış etmediği görüldü.

Haber Merkezi İHA
Kalabalık, pandemi öncesi günleri hatırlattı.
Kalabalık, pandemi öncesi günleri hatırlattı.

Korona virüse rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde pes dedirten kalabalık görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmezken, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde pandemi öncesindeki gibi kalabalık oluştu. İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.

Sosyal mesafe unutuldu

Güneşli havayı fırsat bilen ve Taksim'e akın eden vatandaşların meydandaki oturma yerlerinde sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Ayakta yemek yiyen vatandaşlar da mesafeyi hiçe sayarak yan yana yemek yedi.

Uzmanlar uyarıyor: Ne kadar hızlı yayılacağını bilmiyoruz alarm durumunda olmalıyız
KORONAVİRÜS
Uzmanlar uyarıyor: Ne kadar hızlı yayılacağını bilmiyoruz alarm durumunda olmalıyız

İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!
HAYAT
İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!
Abone Ol Google News
Üç çocuk annesi 40 yaşında patron oldu

Üç çocuk annesi 40 yaşında patron oldu

​'Duyanlar şaşırdı sen bu işi yapamazsın dediler'
Antalyada 11ler belli oldu

Antalya'da 11'ler belli oldu

​Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Çok görmek isteyen oldu

'Çok görmek isteyen oldu'

​Tarlada buldu banka kasasında saklıyor.

12 bin lira dolandırıldı

12 bin lira dolandırıldı

​İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı.
Mutasyon apartmanı!

Mutasyon apartmanı!

​'Toplantıda camları açtık ama...'

​Partisinin beş farklı ildeki kongresinde hitap ediyor.

Baş dönmesi şikayeti vardı

Baş dönmesi şikayeti vardı

​Hastaneye gittiğinde ise gerçek çok başkaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.