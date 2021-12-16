Gündem Güneydoğudan 98 ülkeye 288 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapılıyor
GAZİANTEP

Güneydoğu’dan 98 ülkeye 288 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapılıyor

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkmaz, 11 aylık ihracat sürecini değerlendirdi. 1 milyar 403 milyon 775 bin dolarlık kuru meyve ihracatının 288 milyon 372 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Çıkmaz, 98 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Güneydoğu’dan 98 ülkeye 288 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
Kuru yemişler.

Pandemiyle birlikte önemi artan kuru meyve ve mamullerine talep her geçen gün artıyor. Türkiye yılın ilk 11 ayında 155 ülkeye 1 milyar 403 milyon 775 bin dolarlık kuru meyve ve mamulü ihraç etti. En fazla çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı yapıldığına dikkat çeken Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu’nun kuru meyve açısından önemli bir üs olduğunu söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2021 yılının 11 aylık sürecinde 98 ülkeye 288 milyon 372 bin dolarlık kuru meyve ihraç edildiğini paylaşan Çıkmaz, bu süreçte ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 121 milyon 726 bin dolarla Antep Fıstığının aldığını söyledi.

En büyük alıcı Avrupa ülkeleri

Güneydoğulu ihracatçılar için en önemli pazarın 129 milyon 20 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu aktaran Çıkmaz, ülke grupları bazında ikinci sırada 42 milyon 166 bin dolarla Amerikan ülkeleri, 31 milyon 385 bin dolarla ise üçüncü sırada Ortadoğu ülkelerinin yer aldığını belirtti. Güneydoğulu ihracatçıların Asya ve Okyanusya ülkelerine 30 milyon 520 bin dolar ihracat yaptığını söyleyen Çıkmaz, “Anadolu’nun sağlıklı ürünleri arasında yer alan kuru meyve ve ürünlerinin Türki Cumhuriyetlere ihracatı ise bu süreçte 13 milyon 680 bin dolar olarak gerçekleşirken serbest bölgelere 5 milyon 593 bin dolar, Afrika ülkelerine ise toplam 4 milyon 854 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi” diye konuştu.

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