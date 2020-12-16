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Gündem Güngörende berbere kurşun yağdırdılar 1 kişi yaralandı
İSTANBUL

Güngören'de berbere kurşun yağdırdılar: 1 kişi yaralandı

Güngören'de berbere kurşun yağdırdılar: 1 kişi yaralandı

Güngören'de yaya olarak gelen 2 kişi, kuaförde tıraş olan Ali M.'ye silahlı saldırıda bulunarak yaraladı. Şüphelilerin, saldırının ardından ellerinde tabancalarla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İşyerine 8 kurşun isabet etti.
İşyerine 8 kurşun isabet etti.

Güngören'in Maraşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, yaya olarak gelen 2 kişi, husumetli oldukları Ali M. tıraş olduğu sırada kuaför dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Camdan içeri giren kurşunlar Ali M.'nin ayağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri gibi yaya olarak kaçtı. Yaralanan Ali M., vatandaşların yardımıyla araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, saldırının ardından ellerinde tabancalarla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Polis olay yerinde inceleme yaptı.


"SİLAH SIKIP KOŞA KOŞA UZAKLAŞTILAR"


Cadde üzerinde bulunan bir görgü tanığı, "Adam tıraş oluyordu, 2 kişi geldi. Silah sıkıp koşa koşa uzaklaştılar. Adam yaralandı, can havliyle araçla hastaneye kaldırıldı. Gelen kişiler yaya olarak gelip kaçtılar" dedi.

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