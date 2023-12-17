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Güngören'de hastane yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Güngören'de, özel bir hastanenin en üst katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından üst katlarından duman tahliyesi yapılan hastanede hasar meydana geldi.

13:38 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 13:52 - 17/12/2023 Pazar
AA

Güngören'de, özel bir hastanenin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki 7 katlı özel hastanenin en üst katında, lazer epilasyon hizmeti verilen bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.


Soğutma çalışmasının ardından üst katlarından duman tahliyesi yapılan hastanede hasar meydana geldi.



#İstanbul
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#hastane
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