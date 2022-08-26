Gündem Güngörende kimseye aldırmadan soygun yaptılar mahalle ayağa kalktı onlar soymaya devam etti
İSTANBUL

Güngören'de kimseye aldırmadan soygun yaptılar: mahalle ayağa kalktı onlar soymaya devam etti

Güngören'de mağazaya giren hırsızlar, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle tepki verdi. Aynı sokakta geçtiğimiz ay yaşanan hırsızlık olayında, şüpheliler tepki gösterenlere kilit fırlatmıştı.

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Haber Merkezi DHA
Güngörende kimseye aldırmadan soygun yaptılar: mahalle ayağa kalktı onlar soymaya devam etti
Güngören'de güpegündüz soygun.

Merkez Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında, Hüseyin İba'ya ait tekstil ürünleri mağazasına minibüsle gelen şüpheliler, kapıyı kırarak içerdeki tekstil ürünlerini çaldı. Mağazadaki tekstil ürünlerini geldikleri minibüse yükleyen şüpheliler, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle karşılık verdi. Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlardan birinin, tepki gösteren insanlara el kol hareketi yapması dikkat çekti. Çevredekiler hırsızları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"ADAMLAR UMURSAMIYOR EL SALLAYIP GİDİYOR"

Mağaza sahibi Hüseyin İba, hırsızların yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldığını belirterek "Yan komşularımızda da aynı şekilde hırsızlık oldu. Güpegündüz gelip, kapıyı kırıyor, içeri giriyor arabasını doldurup gidiyor. Araba ne kadar alıyorsa o kadar götürüyor. Bunu yapanlar 4 kişilik bir ekip. Beyaz bir arabaları var, çok rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Bağırsan da, ne yaparsan yap umursamıyorlar. El sallayıp gidiyorlar. Bu hırsızlıkların olmaması lazım" dedi.

"HIRSIZLAR MUHTEMELEN AYNI KİŞİLER"

Esnaf Yılmaz Yalçıntaş ise, Güngören'deki tekstil bölgesinde daha iyi güvenlik alınmasını istediklerini belirterek "Sonuçta burası bir pazar. Bu tür şeyler hiç hoş değil. Hırsızlar da muhtemelen aynı kişiler" diye konuştu.
Aynı sokakta 13 Temmuz günü benzer bir hırsızlık olayı daha yaşanmıştı. Şüpheliler kendilerini uyaran kişilere kilit fırlatmıştı.

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Beylikdüzü'nde banka soygunu: 80 bin doları alıp kayıplara karıştılar
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi.
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Soyguncular 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor.
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Görgü tanığı Kamil Akyapı, \"Silah çekip, bankayı soydular. Ben de hemen yan tarafta okulda çalışıyorum. Çekip gittiler. Ondan sonra polisler geldi. 2 kişiydiler, silahları vardı. Soyguncuların girdiğini gördüm\" dedi.<br><br>
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