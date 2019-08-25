Gündem Güngörende kocasını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
İSTANBUL

Güngören’de kocasını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı

İstanbul Güngören’de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın kocasının cesedi başında gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Akşam birlikte içki içtiği eşini, sabahleyin öldürdü.
Akşam birlikte içki içtiği eşini, sabahleyin öldürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı.

İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır evli oldukları öğrenilen ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Hülya Ören (43) ve Kadir Ören (36) çifti dün gece alkol kullandıktan sonra tartışmaya başladı.

Gün içerisinde de devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ören, kocası Kadir Ören’i bıçaklayarak öldürdü. Evden seslerin geldiğini duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kocasının cansız bedeni başında bekleyen kadını gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kadir Ören’in hayatını kaybettiğini belirledi. Evin giriş kapısına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulunurken, Hülya Ören ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Emniyetteki işlemleri süren Hülya Ören’in yaklaşık bir yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, dün geceden itibaren birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını ve bugün de tartışmanın devam ettiğini, eşinin kendisine şiddet uygulaması neticesinde bıçakladığını söylediği öğrenildi.
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