Güngören'de köyiçi otoparkının bir kısmı kütüphaneye çevrildi

Belediyenin Gençlik, Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Furkan Sevinç, “Vatandaşları okumaya teşvik etme adına güzel bir hizmete imza attığımızı düşünüyoruz. Halk tarafından da çok sevilen bir proje haline geldi” dedi.

‘Okuyan otopark’ projesi ile farkındalık yaratmayı amaçlayan Güngören Belediyesi, semtte bulunan spor kompleksine ait köyiçi otoparkını kütüphaneye çevirdi. 285 araçlık otoparkın bir kısmında bulunan kütüphanede, vatandaşlar istediği kitabı okuyabiliyor, dilerlerse satranç oynayıp boş zamanlarını değerlendirebiliyor.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA BU PROJEYE İMZA ATTIK"

Güngören Belediyesi Gençlik, Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı Ali Furkan Sevinç, halkın en büyük sorununun otopark olduğunu belirterek, “Güngören Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Doktor Bünyamin Demir’in öncülüğünde otopark sorunuyla alakalı bir sürü çözüm üretme noktasında faaliyet gösteriyoruz. Birçok otopark inşaatımızla birlikte burayı da açmış bulunmaktayız. Bu 285 araçlık otopark içerisinde sadece otopark hizmeti vermek değil bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeye imza attık ve burası ‘Okuyan otopark’ olsun dedik” diye konuştu.

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‘OKUYAN OTOPARK’ İLE VATANDAŞLARI OKUMAYA TEŞVİK EDİYORUZ

‘Okuyan otopark’ hakkında bilgi veren Sevinç, “Otoparktan evinize giderken küçük çocuğunuza bir kitap götürmek istediğinizde buradan alıp evinize götürebiliyorsunuz. Evinizdeki kitapları başka insanların okumasını istiyorsanız buraya bırakabiliyorsunuz. Yukarıdaki spor kompleksine çocuğunuzu eğitime getirdiniz diyelim, o sırada bir 15-20 dakikalık boşluğunuz var ise burada kitap okuyabilirsiniz. Yanınızda bir arkadaşınız varsa satranç oynayabilirsiniz. Burada bir çay kahve ikramı olursa ondan faydalanabilirsiniz. Aslında farkındalıkla birlikte boş zamanınız olursa burada dolu dolu değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Özellikle kitap alıp verme noktasında vatandaşlarımızı okumaya teşvik etme adına güzel bir hizmete imza attığımızı düşünüyoruz. Halk tarafından da çok sevilen bir proje haline geldi. Vatandaşlarımızda teveccüh gösterdi ondan dolayı da çok mutluyuz” diye konuştu.

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HEM OTOPARK HEM KÜTÜPHANE

Otoparkta kitap okuyan gençlerden Mevlüt Gürbüz, kitap okumaya başladığında zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirterek, “Hoş bir ortam oldu. Hem otopark hem de kütüphane diyoruz. Değişik bir şey oldu. Bence çok güzel bir şey olmuş. Belediye başkanımıza böyle bir şeyi düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Buraya babamla beraber gelmiştim. O arabasını park etti ben de burada oturdum. 1-2 saat geçmiş babam hala bekliyor. Çok güzel bir ortam olduğu için biraz daha kalmak istedim” dedi.

Mert Küreli de “Öncelikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler için hem arabamızı park edebileceğimiz hem de kitap okuyabileceğimiz alan oluşturdular. Burada arkadaşlarla oturup muhabbet edebiliyoruz. İleride çocuklarımızla da birlikte gelebileceğimiz bir ortam. İstediğimiz kitaplara buradan ulaşabiliyoruz aynı zamanda satranç oynama alanı yapmışlar. İnsanlar aracını park ettikten sonra 5-10 dakikalık zamanı olsa bile en azından kitaplara göz atabilir. Evlerine götürüp tekrar okuyabilir ve evlerinde okumadığı kitapları da buraya getirebilir. Böylelikle insanların okumasını sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

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Emir Efe Demirtaş ise “Ben zaten bu mahallede oturuyorum. Burası araç yoğunluğunun olduğu bir nokta. Bugün buraya arkadaşlarımla beraber geldim. Hem satranç oynadık hem de kitap okuduk. Sessiz ve ferah bir alan. Çay, kahve hizmeti de var. Güzel bir proje olmuş. Tüm arkadaşlarımı davet ediyorum” diye konuştu.

Aracıyla otoparka gelen Adnan Önder de gençlerin toplanması için güzel bir şey. Zamanım olursa gelip kitap okuyacağım” dedi.

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