Günlerdir haber alınamayan adamın cansız bedeni 'asrın felaketi'nde ağır hasar gören binada bulundu

Adana'da beş gündür kendisinden haber alınamayan kişi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören bir binada ölü bulundu.

Vinç yardımıyla apartmanın 5'inci katına çıkan ekipler, bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 5 gündür aranan Uzun'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Uzun'un yakınları sinir krizi geçirdi.