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Günlerdir haber alınamayan adamın cansız bedeni 'asrın felaketi'nde ağır hasar gören binada bulundu

Adana'da beş gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremlerde ağır hasar gören bir binada bulundu.

22:54 . 15/08/2023 Salı
AA
Adana'da aranan kayıp kişinin cesedi Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada bulundu.

Adana'da aranan kayıp kişinin cesedi Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada bulundu.

Adana'da beş gündür kendisinden haber alınamayan kişi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören bir binada ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesinde Yalçın Uzun'dan (62) beş gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda depremde ağır hasar gören 16 katlı apartmandan kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla apartmanın 5'inci katına çıkan ekipler, bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 5 gündür aranan Uzun'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Uzun'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#Adana
#kayıp olan kişi
#ölü
#Seyhan
#Yalçın Uzun
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