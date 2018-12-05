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Bursa Haberleri: Günlük kiralık evde yakalandı

Günlük kiralık evde yakalandı

Bursa’da yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada Özkan Hoşgün’ü başından vurarak öldüren katil zanlısı Arda T. ve cinayete bulaşan Kenan M. gizlendikleri günlük kiralık evde yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde 1 Aralık gecesi meydana gelen olayda araç park etme yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesiyle taraflardan 22 yaşındaki Arda T., aracında bulunan tabancası ile Özkan Hoşgün’ü başından vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hoşgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İçinde katil zanlısı ve arkadaşlarının bulunduğu aracın geçtiği güzergahları belirleyen ekipler, aracı bir otoparkta buldu.

Dairede yapılan aramada cinayette kullanılan tabanca ele geçirildi.

GÜNLÜK KİRALIKTA YAKALANDILAR

Çalışmalarını sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube polisleri, katil zanlısı Arda T. ve cinayete karışan Kenan M.'nin günlük kiralık bir dairede kaldığını tespit etti.

Günlük kiralık dairenin bulunduğu binaya önceki gece operasyon düzenleyen polis ekipleri, Arda T. ve Kenan M.'yi kıskıvrak yakaladı. Dairede yapılan aramada cinayette kullanılan tabanca ele geçirildi.

Katil zanlısı Arda T. ilk ifadesinde, alkollü olduklarını ve karşı tarafın kendilerine sözlü biçimde sataştıklarını söyledi.

Cinayetle ilgisi olduğu düşünülen üçüncü bir şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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