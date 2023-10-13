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Günübirlik evlerde 51 milyar TL’lik kayıtdışı

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyona sunulan etki analizinde Türkiye’de yaklaşık 31 bin turizm amaçlı günübirlik kiralık konutun bulunduğu ifade edildi.

Uğur Duyan
04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyona sunulan etki analizinde Türkiye’de yaklaşık 31 bin turizm amaçlı günübirlik kiralık konutun bulunduğu ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde yaptığı çapraz sorgulama kapsamında ise 80 bin civarında günübirlik kiralanan konutun olduğu tespit edildi.

ORTALAMA KİRA 3 BİN 586 TL

Komisyona sunulan etki analizinde, Türkiye genelindeki ilanlarda belirtilen günübirlik evlerin günlük kira ortalaması eylül itibariyle 3 bin 586 TL olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda da 80 bin konutun yıllık kayıt dışı ekonomiye etkisinin 51 milyar 638 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi.

Analize göre; Türkiye genelinde ilana konulan günübirlik konutların kira ortalamasının en düşük olduğu il 400 TL ile Iğdır oldu. Bu ili 660 TL ile Bingöl, 900 TL ile Kırıkkale takip etti. En yüksek kira ortalaması ise 6 bin 800 TL ile Muğla’da. Muğla’yı 3 bin 900 TL ile Trabzon, 3 bin 500 TL ile Nevşehir ve Yalova izledi.



#günlük kiralık ev
#TBMM
#Konut
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