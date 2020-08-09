Günübirlikçileri hayal kırıklığına uğradı: Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile'ye yine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti. Plajları dolduranlar cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı.
Cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Denize giremeyenler sahilde oturmayı tercihe etti.
GÜNDEM
Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu
Kararı Şile Kaymakamlığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
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Çeşme’de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme’ye geldi.
Çeşme’nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.
Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı’na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.
Ilıca Plajı’nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı’ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.
Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme’ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, Bayram için Çeşme’ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme’de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi diye konuştu.
Çeşme'de kulaç atacak yer yok: Tatilci sayısı bir milyonu aştı
Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.