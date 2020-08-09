Günübirlikçileri hayal kırıklığına uğradı: Şile'de denize girmek yasaklandı

Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme’ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, Bayram için Çeşme’ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme’de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi diye konuştu.