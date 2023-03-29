Gurbetçiye gelecek vizyonu

AK Parti, yurt dışında 3 milyonu aşan seçmene 14 Mayıs seçimleri için çarpıcı vaatlerde bulunmaya hazırlanıyor. AK Parti Yurt Dışı SKM Başkanı Muhammed Fatih Toprak’ın ‘uzun vadeli bir gelecek projeksiyonu’ olarak tanımladığı çalışmada gurbetçileri yakından ilgilendiren başlıklar bulunuyor.

Çalışmada ‘ailenin korunması’, ‘gençlik daireleri’, ‘ülkelerde yeni hayata geçirilen aile kanunları’, ‘koruyucu ailelik’, ‘yükselen yabancı düşmanlığı’ ve ‘ayrımcılıkla mücadele’, ‘Türkiye ile bağlar’ ve ‘kültürel kimliğin korunması’ gibi başlıklar yer alıyor.

ÇİFT DİLLİ TÜRK OKULLARI

Bunların yanı sıra Türkçe dersler ve Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde çift dilli Türk okullarının kurulması, eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal gereksinimlerin sağlanması gibi başlıklar da bulunuyor. Beyannamede Türk şirketlerinin profesyonelleşerek büyümesi, istihdam sorunları, işsizlik oranı, iş piyasasında ayrımcılığın aşılması gibi konular da öne çıkıyor.

UZUN VADELİ PROJEKSİYON

Yurt Dışı SKM Başkanı Av. Muhammed Fatih Toprak, beyannameye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “AK Parti’ye ait bir seçim stratejisinden bahsedilecekse onun yüzeysel ve kısa vadeli bir seçim dönemi hedefi olmanın çok daha ötesinde; üzerinde yıllarca yoğun çalışmalar yürütülerek nihai formatına ulaştırılmış uzun vadeli bir gelecek projeksiyonu içinde yer aldığını ifade etmek gerekir. Bu konu alanlarının hemen hepsinde son yıllarda devletimiz kurumlarıyla yerel ülke kurumları arasında iş birlikleri geliştirerek projeler yürütmüşse de, atılan bu temeller üzerinde çok daha yeni çalışma formatlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.”

SKM Başkanı Toprak, sandık kurulacak noktalar için “Bu seçimlerde farklı olarak temsilciliklerimiz sadece bulundukları şehirde değil sorumlu oldukları ve Türk nüfusunun yoğunlaştığı diğer şehirlerde de sandık açacaktır” dedi. YSK takvimine göre yurt dışında bulunanlar için oy kullanma işlemi yurt dışındaki sandıklar için 27 Nisan’da başlayıp 9 Mayıs’ta bitecek. Gümrük kapılarında ise yine 27 Nisan’da başlayan süreç 14 Mayıs’a kadar devam edecek. Gümrük kapılarında oy kullanmak için belirli saat aralıkları olmayıp vatandaşlar 7/24 oy kullanabilecekler.







