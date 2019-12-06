Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ihbar üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde 'sodyum' olarak beyan edilmesine rağmen, 360 varilin üzerinde 'sodyum siyanür' ifadesinin bulunduğu tespit edildi.

DHA Özel kıyafetli uzmanlar araçta taşınan maddeden numuneler aldı. Laboratuvar analizleri sonucu yükün "sodyum siyanür" olduğu tespit edildi.

HAYAT Türkiye'de siyanür satışı yasaklandı

Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı. Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün 'sodyum siyanür' isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.

DHA Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçti.

HAYAT Siyanür nasıl zehirliyor?

Araçta bulunan 18 bin 400 kilo sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı.