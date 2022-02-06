Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlik meclisi üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. ​

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her hafta organize edilen programda gençler, talep, öneri ve projelerini bildirerek karar alma sürecine aktif katılım sağlıyor.

İlçe merkezinde kıl çadırında düzenlenen toplantıda güncel siyasetten, sanata, dijital dönüşümden bilime birçok alanda geniş kapsamlı keyifli sohbet gerçekleştirildi.

Gençlere hitap eden Başkan Tanış, göreve geldiği ilk andan itibaren ilçede bir gençlik meclisi kurulması için talimat verdiğini kaydetti.

Gençlik buluşmalarının 5. sini düzenlediklerini söyleyen Başkan Tanış, “Gençlerimizin hayata dair hedefleri, projeleri ve heyecanları var. Bu anlamda gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmesi ve fikirlerini bu mecliste dile getirebilmesi için 2019 yılında 72 mahallemizden katılımcıların yer aldığı Gençlik Meclisimizi kurduk. Her hafta farklı mahalle temsilcilerimiz ve onların yönetimi ile bir araya gelme fırsatı buluyoruz. AK Parti Belediyeciliği ile değişen ve gelişen Gürpınar'ı konuşuyoruz. Gençlerimizin talep ve önerilerine kulak veriyoruz. Mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve projeleri birlikte istişare ediyoruz. Gençlerimizin yıllardır bu tür programlara hasret kaldığını biliyoruz. Sadece gençler değil kadınların, çocukların ve yaşlıların da yer aldığı çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.

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Gençlerden genel anlamda olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Başkan Tanış, "Hamdolsun ilçemize kazandırdığımız tekstil fabrikası sayesinde şuan 250 gencimiz orada çalışıyor. İstihdama yönelik projelerimiz 2022 yılında da devam edecek. Bunun yanında mahallelerimizde inşa ettiğimiz semt sahaları, kapalı spor salonu ve gençlik merkezi ile gençlerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Onların hayatına doğrudan dokunan çalışmalar ile gençleri önemseyen, taleplerine cevap veren bir yönetim olduk. Bu anlamda Meclis Üyelerimiz başta olmak üzere tüm belediye ekibimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantı saz kaval eşliğinde halayların çekilmesiyle devam etti.

Toplantıya Belediye Meclis Üyeleri Av. Mehmet Yıldız ve Bilal Durak da katıldı.