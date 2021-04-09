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ZONGULDAK

Gürültüyü duyup sokağa koştular: Aile büyük şok yaşadı - Zonguldak haberleri

Gürültüyü duyup sokağa koştular: Aile büyük şok yaşadı

Zonguldak’ta duydukları gürültü sonrası panikle sokağa çıkan 4 kişilik aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı. Yıkılma tehlikesi yaşayan evlerini boşaltan ailenin imdadına ise komşuları yetişti.

Haber Merkezi İHA
Gürültüyü duyup sokağa koştular: Aile büyük şok yaşadı - Zonguldak haberleri
Panikle sokağa koşan aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Zonguldak'taki olay, öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak üzerinde meydana geldi. 4 kişilik Gün ailesinin yaşadığı iki katlı evin önünde büyük bir gürültü yaşandı. Panikle sokağa koşan aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

İHA

Kısa sürede evi terk eden aile, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Komşularının teselli ettiği ve sahip çıktığı aile, heyelanın, yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan duvarın tamamlanmadığı iddiasıyla meydana geldiğini öne sürdü.

İHA

Yaşananları anlatan Fehmi Gün, "Öğlen oldu. Biz evdeydik. Gürültü duyduk. Baktım evimin önü yola indi. Öğlen saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bu evde dört kişi yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik. AFAD gelecek. Bundan 5 sene önce duvar çekildi. Duvarı tamamlamadılar" diye konuştu.

İHA

Drone ile havadan görüntülenen ve yolun bir kısmını kapatan heyelan sonrası yetkililerin temizleme çalışması yapması bekleniyor.

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