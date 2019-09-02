Gurur ve kibirle bir yere varılamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Ülkemize ve ülkemizin nezdinde bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birlik ve beraberliğimize saldırıyorlar. AK Parti’den ne kopartırsak kar mantığıyla birileri şişiriliyor, pof poflanıyor. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak bir iş değildir. Siyaset hiçbir somut temeli olmayan imalar, ithamlar veya tehditlerle yapılacak bir iş değildir. Eğer, siyaset yapacaksanız çıkacaksınız milletin huzuruna, bu ülkenin ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, bunları nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa, sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, kendi nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar.

RABBİM EN BÜYÜK TOKATI ATAR

Zira, Rabbim gururla hareket edenlere en büyük tokadı her zaman atar. Şahsımızın da AK Parti’nin de kimi konularda eksiği, kusuru olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk, inancımızda sadece alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Biz, hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa birtakım adımlar atmaktan çekinmedik. AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. Hamdolsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır.

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CHP’Lİ BAŞKANLAR TERÖRE DESTEK VERİYOR

CHP belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Bay Kemal öyle dedi. İşçi çıkartmayacağız dedi. Bay Kemal, namus sözü diyordu. İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkan ortada yok. 15 Temmuz’da tiyatro diyenler asıl tiyatroyu kendileri seçimlerde oynadılar. İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır’da. Kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış olanlarla el ele dirsek temasında ve ne diyor, biz sizlerle beraberiz. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Özellikle İstanbul’u nasıl birlikte böleceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar.”

PANCAR ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Pancar üretiminin Konya’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmüştük. Bu yıl sonu oranı yüzde 2,5’e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl üretimde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Allah bereketini versin inşallah” dedi.

Konya’ya metro müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konya Metrosu’nun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya’nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçen yıl Mavi Tünel içme suyu ve arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Aralık ayında toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon TL olan 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de toplam yatırım tutarı 645 milyon TL olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak için bir aradayız. Son 17 yılda Konya’ya ne kadar yatırım yaptık? Eski rakamla söylüyorum. 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Konya’ya 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri, yüzme havuzları inşa ettik. Hem merkezde, hem de ilçelerde millet bahçeleri yapıyoruz. Konyalı Bakanımız Murat bey süratle belediye başkanımla el ele verecek. Seneye açacağımız şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük hastanesi olacak. 2021 İslami Dayanışma Programının 5’ncisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik. Ülkemiz adına başkanımız Uğur İbrahim Altay ev sahibi şehir sözleşmesini Kasım ayında imzalayacaktır.'

Adalet en önemli güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita’yı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı kabul yaklaşık 2 saat sürdü. Ziyaret sonrasında Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ve eşini araçlarına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Adli Yıl’ın açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleye yargının verdiği desteğe vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş, hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur” vurgusu yaptı.

ATILAN ADIMLAR HUKUK DEVLETİ İÇİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın 'hukuk devleti' ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Adli Yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.