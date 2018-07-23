Gündem Gürzapa çarpan motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı
SAKARYA

Can Gürzap'a çarpan kişi serbest bırakıldı

Gürzap'a çarpan motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı

Sapanca'da motosikletiyle çarptığı Gürzap'ı yaralayan 21 yaşındaki sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap
Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'a motosikletiyle çarpan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada kullandığı plakasız motosikletle çarpan F.H. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün meydana trafik kazasında Gürzap, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Can Gürzap trafik kazası geçirdi
HAYAT
Can Gürzap trafik kazası geçirdi

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