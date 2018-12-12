Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Örgütte "öğretmen" konumunda olan ve duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren FETÖ itirafçısı Gökhan E, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'le ilgili ilginç bilgiler verdi.

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İtirafçı olmadan önce görüştüğü örgüt sorumlularının ikinci bir darbe olacağından ve itirafçı olanların idam edileceğinden bahsettiğini ifade eden Gökhan E, firari Adil Öksüz'ü daha önce görüp görmediği sorusu üzerine Öksüz'ü daha önce görmediğini söyledi. Gökhan E, "Adil Öksüz konusunda daha önce teşhis ettiğim örgüt üyelerinden biri, 'Öksüz güvenli bir yere aktarıldı, zaten onu yanlış yerde arıyorlar' dedi" açıklamasını yaptı.