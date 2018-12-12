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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Güvenli bir yere aktarıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada tanıklar dinlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Öksüz
Adil Öksüz

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Örgütte "öğretmen" konumunda olan ve duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren FETÖ itirafçısı Gökhan E, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'le ilgili ilginç bilgiler verdi.

YANLIŞ YERDE ARANIYOR

İtirafçı olmadan önce görüştüğü örgüt sorumlularının ikinci bir darbe olacağından ve itirafçı olanların idam edileceğinden bahsettiğini ifade eden Gökhan E, firari Adil Öksüz'ü daha önce görüp görmediği sorusu üzerine Öksüz'ü daha önce görmediğini söyledi. Gökhan E, "Adil Öksüz konusunda daha önce teşhis ettiğim örgüt üyelerinden biri, 'Öksüz güvenli bir yere aktarıldı, zaten onu yanlış yerde arıyorlar' dedi" açıklamasını yaptı.

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