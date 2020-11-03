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İSTANBUL

Güvenlik görevlileri kaçakçı çıktı: Mimar Sinan Üniversitesi’nden 5 tarihi eser çaldılar

Mimar Sinan Üniversitesi'nde görevli iki güvenlik görevlisi üniversiteden 5 eser çaldı. Gerçek, eserleri kaçakçılardan satın alan koleksiyonerin eserlerdeki mührü fark etmesi ve üniversite yönetimine haber vermesi ile ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Mimar Sinan Üniversitesi'nde çalışan güvenlik görevlileri 5 eser çaldı.
Mimar Sinan Üniversitesi'nde çalışan güvenlik görevlileri 5 eser çaldı.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde Resim ve Heykel Müzesi’nde kayıtlı tarihi ve sanatsal değeri bulunan 5 eser çalındı. Üniversitede görevli 2 güvenlikçinin, tarihi eser hırsızlığı yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındığı belirtilirken, şüphelilerin 5 eseri bir koleksiyonere 27 bin liraya sattıkları öğrenildi.

KOLEKSİYONER MÜHRÜ FARKETTİ

Yürütülen soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre Muhammet Emrah A. adlı bir koleksiyoner, iki kişiden ‘hat levha’ olarak nitelendirilen 5 parça tarihi eser için anlaştı. Antikacılık yaptığı öğrenilen A., yanına gelen 2 kişiden 27 bin lira karşılığında “manevi miras” olarak kayıtlarda yer alan 5 “Hat” eseri satın aldı. A., aldığı eserlerin arka yüzlerinde Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mührü olduğunu fark etti.

ÜNİVERSİTEYE HABER VERDİ

Eserlerin üniversiteden çalındığını fark eden Muhammet Emrah A., bunun üzerine ilk olarak önce eserleri kendine satan kişilere ulaşarak satın aldığı eserleri iade edip parasını geri almak istedi. Şahıslar, sattıkları eserleri alarak parayı antikacıya iade etti. Koleksiyoner Muhammet Emrah A., daha sonra üniversite yönetimine giderek yaşanan gelişmeleri yetkililere iletti. A., burada başta hat sanatı olmak üzere klâsik Türk sanatlarını yakından tanıyan bir yetkiliye yaşananları anlattı.

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KAÇAKÇILAR ÇALIŞAN ÇIKTI

Üniversite yönetimi bir yandan olayla ilgili çalışma başlatırken, durumu polise bildirdi. Bu sırada fakültede ‘güvenlik görevlisi’ olarak çalışan ve eserleri çaldıkları ileri sürülen Ömer G. ve Sergen K., durumun üniversite yönetimine aktarıldığını öğrendi. Olayın üzerini örtmek için plan yapan 2 güvenlikçi, Şişli’de sakladıkları eserleri yanlarına alarak üniversiteye döndü. Güvenlik görevlileri, “Bu eserleri antika pazarında bulduk, bizim okulun olduğunu görünce el koyduk” diyerek manevi eserleri, okul yönetimine teslim etti.

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