Güvenlik güçleri organize suç örgütlerine nefes aldırmadı: 347 çeteye darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri terör ve uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelesini gece gündüz demeden sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana emniyet ve jandarma ekiplerince İstanbul, Ankara, Adana başta olmak üzere, yurt genelinde başarılı ve sıkı takip sonucu düzenlenen 307 operasyonla 304 yerel organize suç örgütü bertaraf edildi.

13 bölgesel suç örgütüne 14 operasyon

Polis ve jandarma tarafından bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Ordu, Samsun'da yasa dışı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 bölgesel suç örgütüne yönelik 14 operasyon gerçekleştirildi.

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30 ulusal suç örgütüne 41 operasyon

Güvenlik güçlerince Van, Diyarbakır, Trabzon, Ordu, Samsun, Adana, Kırıkkale, Konya, Ankara, Antalya, Düzce, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, İzmir, Aydın ve Muğla'da 30 ulusal organize suç örgütü 41 operasyonla çökertildi.

Bu operasyonlarda çok miktarda para, döviz, altın, mücevher, ziynet eşyası, tapu, silah, lüks otomobil ve teknolojik malzemeler ele geçirildi.

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Yabancı uyruklu suç örgütü elebaşı ve üyeleri sınır dışı edildi

Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan güvenlik güçleri, başarılı operasyonları ile yurt dışından Türkiye'ye gelerek yasa dışı faaliyet yürüten yabancı uyruklu suç örgütü elebaşları ve üyelerinin de sınır dışı edilmesini sağladı.

Bu kapsamda, suç örgütü elebaşları Sırbistan uyruklu Jovan Vukotic, Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov, Bulgaristan uyruklu Dimitar Zhelyazkov ve Gürcistan uyruklu Minida Lavasogli sınır dışı edildi.

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Suç örgütü üyesi Azerbaycan uyruklu Jamal Hasanov ile Ukrayna uyruklu suç örgütü üyesi ve çeşitli suçlardan ulusal seviyede aranan Mykhailo Zotov da ülkelerine gönderildi.

"Sahil Rüzgarı" operasyonu

Öte yandan, operasyonlarına aralıksız devam eden güvenlik güçleri, bugün de sahil şeridindeki 8 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı Sahil Rüzgarı Operasyonu başlattı.

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OYNAT 00:29 Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi. Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. BiP'te paylaş

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