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VAN

Güvenlik güçleri Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor

İran sınır hattı ve şehir merkezinde düzensiz göçle mücadelesini kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, yılbaşından bu yana yaklaşık 4 bin düzensiz göçmeni ve 402 organizatörü yakaladı.

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Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri Vanda göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor
Güvenlik güçleri Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları, düzensiz göçle mücadelesine devam ediyor.

Yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla sınır hattında gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Duvar örülen ve insansız hava araçlarıyla denetlenen İran sınır hattını termal kamera ve dürbünlerle gözetleyen güvenlik güçleri, kaçakçıların şehrin kenar mahallelerinde göçmenleri sakladığı "şok ev" diye tabir edilen metruk yapılara operasyonlar düzenliyor.

Onlarca organizatörün gözaltına alındığı "şok ev"ler, daha sonra iş makineleriyle yıkılıyor. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor, göçmen kaçakçıları ise işlemlerinin ardından adli mercilere gönderiliyor.

"Yaklaşık 15 bin düzensiz göçmeni sınır hattında engelledik"

Vali Mehmet Emin Bilmez, sınır hattında düzensiz göçle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Bu yıl kış aylarında göçmen baskısının arttığını anlatan Bilmez, "Çok sert bir kış geçirmemize rağmen maalesef maruz kaldığımız düzensiz göçmen baskısı devam etti. Ocak ayından bu yana yaklaşık 15 bin düzensiz göçmeni sınır hattında engelledik. Ülke sınırlarında da yaklaşık 4 bin göçmen ve 402 organizatör yakalandı, 160 araca el konuldu. Normal şartlarda kış aylarında her yıl göçmen geçişleri minimum düzeye düşerdi ama bu yıl göçmen baskısı ciddi oranda devam etti." diye konuştu.

"Jandarma birliklerimizi takviye ettik"

Yakalanan göçmenlerin profillerinde ciddi bir değişim gözlemlediklerini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yedi aydır gelen göçmen profilinde de bir değişiklik gözlemledik. Gelenler 'daha varlıklı' diyebileceğimiz kesimlerden oluşuyor. Afganistan'daki yeni yönetime biraz da ters düşen kesimin kaçtığını görebiliyoruz. Sınır hattında bütün tedbirlerimizi aldık. Kış koşulları sınır hattındaki çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Bu nedenle sınır hattındaki yerleşim yerlerine jandarma birliklerimizi takviye ettik. Bütün köylerde göçmenlerin saklanabileceği mekanları savcılık izniyle kontrol ediyoruz. Buralarda yakaladığımız düzensiz göçmenleri Ön Kabul Merkezi, oradan da Geri Gönderme Merkezine gönderiyoruz. Zaman zaman da uçaklarla direkt Afganistan'a gönderiyoruz."

Güvenlik duvarı çalışmaları baharda devam edecek

Göçmenlerin saklandığı "şok ev" diye tabir edilen metruk yapıları yıktıklarını dile getiren Bilmez, hem sınır hattı hem de ülke içerisinde düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini bildiren Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapanların aldığı ücrette bir artış olduğunu gözlemledik. Daha önce 750-1500 dolar alıyorlardı, şimdi 3 bin ila 15 bin dolardan söz ediliyor. Bu nedenle diğer kaçakçıların da buraya yönlendiğini görüyoruz. İklim koşullarının elvermesiyle güvenlik duvarı inşaatı kaldığı yerden devam edecek. Geçen yıl ihale edilen 64 kilometrelik bölümün 40 kilometresi tamamlandı. Geri kalan 24 kilometrelik kısmına da baharda başlanacak. 100 kilometrelik diğer kısmı da ihale ettik. Kapıköy Sınır Kapısı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi arasındaki kısmın da ihale işlemleri devam ediyor."

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