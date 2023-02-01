Güvenlik Uzmanı Mete Yarar altılı masanın sözlerini eleştirdi: Örgütte ilk Hakan Fidan'ı tutuklamak istedi
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında altılı masanın MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik sözlerinin sorulması üzerine, "Örgütün ilk tutuklamaya çalıştıkları şahıs Hakan Fidan'dı" cevabını verdi.
16:21 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar
CHP'li Özgür Özel'in altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklamalarının yapıldığı gün iktidara gelmeleri durumunda ilk olarak MİT Başkanı, YÖK ve Merkez Bankası Başkanlarını görevden alacaklarını belirtti. CNNTÜRK ekranlarında Özel'in sözlerini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar,
"Siz daha gelir gelmez bu işi yapıyorsanız kafanızda başka bir proje vardır"
ifadelerini kullandı.
'ÖRGÜT İLK HAKAN FİDAN'I ALMAK İSTEDİ'
Güvenlik Uzmanı Yarar,
"Büyük bir liste çıkarmışlardı değişmesi gerekenler. Siz daha gelir gelmez bu işi yapıyorsanız kafanızda başka bir proje vardır. 15 Temmuz sürecinin içerisindeki en büyük mihenk taşı Bylock operasyonu bütün örgütün dağılmasını sağlamıştır. Örgütün ilk tutuklamaya, almaya çalıştıkları Hakan Fidan'dır. Ben hep şunu söylerim o dönem yapılanları düşündüğünüzde, üst üste koyduğunuzda ilk iş MİT'in ismini mi geçirirsiniz?"
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