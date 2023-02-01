Güvenlik Uzmanı Mete Yarar altılı masanın sözlerini eleştirdi: Örgütte ilk Hakan Fidan'ı tutuklamak istedi

"Büyük bir liste çıkarmışlardı değişmesi gerekenler. Siz daha gelir gelmez bu işi yapıyorsanız kafanızda başka bir proje vardır. 15 Temmuz sürecinin içerisindeki en büyük mihenk taşı Bylock operasyonu bütün örgütün dağılmasını sağlamıştır. Örgütün ilk tutuklamaya, almaya çalıştıkları Hakan Fidan'dır. Ben hep şunu söylerim o dönem yapılanları düşündüğünüzde, üst üste koyduğunuzda ilk iş MİT'in ismini mi geçirirsiniz?"