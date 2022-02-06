Gündem Güvenlik yolları terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı
ANKARA

Güvenlik yolları terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Güvenlik Yolları Projesi" kapsamında 2017-2021 arasında yapılan 1430 kilometre güvenlik yolu terörle mücadelede etkinliği artırdı. İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine 15 Temmuz 2016'dan sonra hayata geçirilen yeni güvenlik konseptiyle terörle mücadelede önemli başarılar elde edildi.

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Haber Merkezi AA
Güvenlik yolları terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı
Güvenlik yolları, terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı.

Başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji kapasitesinin artırılması ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla saha ve alan güvenliğinde önemli adımlar atıldı.

Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ve uzantılarıyla kararlı ve etkin mücadelenin ortaya konulması amacıyla güvenlik güçlerinin bölgelere hızlı ve güvenli ulaşmalarının ve lojistik ihtiyaçlarının kısa sürelerde giderilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Güvenlik Yolları Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında terörle mücadelenin sürdüğü bölgelerde yeni yolların yapılması için 2017-2021 arasında valiliklere toplam 1 milyar 535 milyon 828 bin 919 lira ödenek gönderildi. 2017'de 134,6 kilometre, 2018'de 330 kilometre, 2019'da 324,5 kilometre, 2020'de 221 kilometre, 2021'de ise 420 kilometre güvenlik yolu tamamlandı.

Böylece, 2017-2021 arasındaki beş yıllık süreçte toplam 1430 kilometre güvenlik yolu yapılmış oldu.

Proje kapsamında bu yıl içinde ise 450 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanması planlanıyor.

Güvenlik Yolları Projesi, terörle mücadele bölgelerinde güvenlik güçlerinin alan hakimiyetini artırdı, etkin ve hızlı müdahaleler gerçekleştirmesini sağladı. Ayrıca proje, Türkiye içerisindeki terörist sayısının 150'nin altına düşürülmesine de katkı sundu.

Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

Ege ve Akdeniz'de Yunan zulmü: 15 bin 794 göçmeni ölüme ittiler
FOTOĞRAF 29
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Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.
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Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerle Türk karasularına geri itiyor.
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen 848 olayda, 23 bin 676 kaçak göçmeni umut yolculuğunda yakaladı.
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2021 yılında toplam 15 göçmen öldü, ayrıca 113 organizatör ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre; 2021 yılında 619 geri itme vakası gerçekleşti.
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Ege ve Akdeniz'den çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan toplam 15 bin 794 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk sularına geri itildi.
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Türk Sahil Güvenlik ekipleri, birçok göçmeni sağ kurtardı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında geçen yıl 11 göçmen öldü.
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Tepki çeken geri itme olaylarından biri 2020 yılının mart ayında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşandı.
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Sahil Güvenlik botundaki Yunan askeri, demir sopayla göçmenlerin botunu batırmaya çalışırken görüntülendi.
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Ölüme terk edilen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
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Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Title
Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.
Ege ve Akdeniz'de Yunan zulmü: 15 bin 794 göçmeni ölüme ittiler
Ege ve Akdeniz'den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794'ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darbedilip havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme terk edildi.
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren pozisyon: Bu görüntüyü hiçbir yerde göremezsin

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