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Cuma mesajları: 5 Ocak'a özel resimli, anlamlı, güzel Cuma mesajları ve duaları

Güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları

Yarın O Ocak 2018 Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de şimdiden sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü cuma mesajlarını derledik. Haberimizde SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz, mesaj atabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını bulabilirsiniz...

Haber MerkeziYeni Şafak

İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de şimdiden sizler için 5 Ocak Cuma gününe özel güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü cuma mesajlarını derledik. Haberimizde en güncel cuma mesajlarını bulabilirsiniz.

Cuma mesajları 5 Ocak

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Hayırlı cumalar…

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât,84.) Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun...

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Kusursuz bir dost ararsan bir ömür biter. İnsana ancak Allah ve Resulü yeter. Hayırlı Cumalar...

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah’ım! Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl. Fakirlere yardım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem’ diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun. Amin!

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimize af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar İnşallah.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı cumalar…

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakti
GÜNDEM
Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakti

En güzel Cuma mesajları
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En güzel Cuma mesajları
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En güzel Cuma mesajları
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En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu mübarek Cuma gününde camiler dolup taşacak. Cuma gününde, sizin için derlediğimiz resimli mesajları sevdiklerinizle paylaşabilir ve onlara iyi dilekler de bulunabilirsiniz.
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