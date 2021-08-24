Gündem Güzel haberi Bakan Pakdemirli duyurdu Kaz Dağları yangını kontrol altında
BALİKESİR

Güzel haberi Bakan Pakdemirli duyurdu: Kaz Dağları yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kazdağları'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Güzel haberi Bakan Pakdemirli duyurdu: Kaz Dağları yangını kontrol altında
Kazdağları yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar mevkiinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü.

  • Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.

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Pakdemirli duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Edremit yangınının saat 11.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 23
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Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 29 helikopter katıldı.
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Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu.
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Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.
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Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor
Balıkesir 'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz ve 140 personel müdahale ediyor.

Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına 4 uçak ve 29 helikopter müdahale ediyor
OYNAT 00:34
Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına 4 uçak ve 29 helikopter müdahale ediyor
Balıkesir Edremit Kazdağları mevkiinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 29 helikopter müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda 'Yangını kontrol almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Son ateş sönene kadar görevdeyiz.' ifadeleri kullanıldı.
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