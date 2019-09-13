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Eskişehir'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'de, bir süredir kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki İrem Ayrancı'nın, polis ve sağlık ekiplerince çilingirle girilen evinde cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi AA
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bir apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ayrancı'nın öldüğünü belirledi.

  • Ayrancı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olaya ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

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