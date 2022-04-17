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Gündem Habertürkte ikinci Allah Allah vakası Tevfik Göksu İBBnin Engelleniyoruz algısını bir kez daha çürüttü
POLİTİKA

Habertürk'te ikinci 'Allah Allah' vakası: Tevfik Göksu İBB'nin 'Engelleniyoruz' algısını bir kez daha çürüttü

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk canlı yayında, CHP yönetimindeki İBB'nin 'Engelleniyoruz' algılarına yanıt verdi. 'İBB, Taksim Meydanı projesinde neden engelleniyor' sorusuna yanıt veren Göksu, "Herhangi bir engelleme yok. Daha bugün teyit ettim, bakanlık standartlara uyulması kaydıyla projenin yapımına izin vermiş." diye konuştu. Göksu, aynı kanalda, aynı konu hakkında, geçtiğimiz aylarda sorulan soruya da benzer şekilde yanıt vermiş ve sunucunun "Allah Allah" tepkisiyle karşılaşmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Habertürkte ikinci Allah Allah vakası: Tevfik Göksu İBBnin Engelleniyoruz algısını bir kez daha çürüttü
Sunucu Kübra Par - Mehmet Tevfik Göksu

Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, her fırsatta 'Engelleniyoruz' algısı yapan CHP yönetimindeki İBB'nin iddialarına yanıt verdi.

"İBB YÖNETİMŞ ALGI YAPIYOR, İZİN VERİLDİ"

Sunucunun 'İBB, Taksim Meydanı projesinde neden engelleniyor' sorusuna yanıt veren Göksu, "Herhangi bir engelleme yok. Daha bugün teyit ettim, bakanlık standartlara uyulması kaydıyla projenin yapımına izin vermiş. Buyursunlar yapsınlar." diye konuştu.

Sunucu, Tevfik Göksu'nun açıklamaları sonrasında "İlk kez bu kanaldan duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu: Taksim meydanı projesinde bir engelleme yok
OYNAT 02:49
Tevfik Göksu: Taksim meydanı projesinde bir engelleme yok
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk canlı yayında, CHP yönetimindeki İBB'nin 'Engelleniyoruz' algılarına yanıt verdi. 'İBB, Taksim Meydanı projesinde neden engelleniyor' sorusuna yanıt veren Göksu, 'Herhangi bir engelleme yok. Daha bugün teyit ettim, bakanlık standartlara uyulması kaydıyla projenin yapımına izin vermiş' diye konuştu.

"BAKANLIKTAN BUGÜN TEYİT ETTİM"

Göksu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Projeye izin verildi. Buyursunlar yapsınlar. 2008'den bu yana devam eden süreçleri var. Metruk vakıflar bütün tespitleri yapılarak sahibine teslim ediliyor. Binlerce AK Parti'li belediyenin böyle mülkü gitti. Meydan ve vakıf meselesi ayrı şeyler. Koruma Kurulu İBB'nin talebini reddetmiş. Bakanlığa iletmiş, bakanlık da bugün uygunluk yazısını yazmış. Standartlara uymak kaydıyla, projeyi yapabilirsiniz diyerek izni vermiş. Bunların algısını yapmanın bir anlamı yok. Sultanahmet Meydanı örneği var, Diyanet ve Fatih Belediyesine de verilmedi."

FATİH ALTAYLI DA AYNI KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞ, GERÇEKLERİ DUYUNCA 'ALLAH, ALLAH' DEMİŞTİ

Öte yandan aynı kanalda farklı bir program sunan Fatih Altaylı da Göksu'ya aynı soruyu iletmiş, herhangi bir engelleme olmadığını duyunca, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya." ifadelerini kullanmıştı.

Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah
GÜNDEM
Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah

Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah​
OYNAT 00:59
Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah​
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu yönetiminin algı operasyonlarına yanıt verdi. Göksu, İBB'nin proje üretemedikçe 'Engelleniyoruz' bahanesine sığındığını belirtti. Program sunucusu Fatih Altaylı ise 'Taksim Meydanı projesini engellemediniz mi?' sorusunu yöneltti. Göksu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtince şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı, 'Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya.' ifadelerini kullandı.

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Habertürkte ikinci Allah Allah vakası: Tevfik Göksu İBBnin Engelleniyoruz algısını bir kez daha çürüttü

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