Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan dört şüpheli serbest bırakıldı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 torbacı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas teraziler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.