Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla yakalanan ve Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı. Bozkır, 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

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