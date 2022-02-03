Gündem Hablemitoğlunun katil zanlısı Bozkırın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
ANKARA

Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla yakalanan ve Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı. Bozkır, 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

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Haber Merkezi AA
Hablemitoğlunun katil zanlısı Bozkırın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Nuri Gökhan Bozkır

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

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GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Hakimlik, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının gözaltı süresini dört gün uzattı. Ardından Bozkır, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bozkır'ın gözaltı süresi, 30 Ocak'ta da uzatılmıştı.

27 OCAK'TA EMNİYETE TESLİM EDİLMİŞTİ

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
GÜNDEM
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
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