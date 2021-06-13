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ŞIRNAK

Habur'da TIR'ın dorsesinde patlayıcı ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen TIR'ın dorsesinde, metal kutu içerisinde patlayıcı madde ele geçirildi. Bir yüzeyinde mıknatıs bulanan metal kutu kontrollü olarak patlatılırken, PKK/KCK bağlantıları tespit edilen TIR şoförü L.Ç. tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Haburda TIRın dorsesinde patlayıcı ele geçirildi
Metal kutunun içine, plastik patlayıcı ile metal bilyeler yerleştirildiği belirlendi.

7 Haziran saat 22.00 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen L.Ç. yönetimindeki TIR'ın dorsesinde, Habur Gümrük Muhafaza görevlilerince arama yapıldı. Yapılan aramada, içerisinde patlayıcı madde olduğu değerlendirilen siyah renkli metal kutu tespit edildi.

DHA

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, bir yüzeyinde mıknatısların bulunduğu metal kutuyu kontrollü olarak patlattı.

DHA

Metal kutunun içine, plastik patlayıcı ile metal bilyeler yerleştirildiği belirlendi.

TIR'da yapılan detaylı aramada ise ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK bağlantıları tespit edilen L.Ç. gözaltına alındı. L.Ç.'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. L.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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