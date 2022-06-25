Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Muhammet Nuri Özkurt isimli şahsın 34 BZS 117 plakalı aracına haciz geldi.
UÇURUMDAN ATTI
Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi’nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı. Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı.
Olay yerine itfaiye çağırılırken, uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Tuzla’da 25 yıldır boş kalan yaklaşık 3 dönüm araziye sebze ekmeye başlayan Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Sertan Özcan, kurduğu hayır bahçesiyle mahalle sakinlerinden takdir topluyor. İçinde seraların da bulunduğu ve sulama sistemi de kendisi kurarak yaklaşık 3 dönümlük sebze bahçesinde patlıcan, domates, salatalık, kabak, nane ve biber olmak üzere birçok çeşit sebze yetiştiren Muhtar Özcan, kurduğu hayır bahçesinde çiftçilik yapmaktan oldukça mutlu olduğunu belirtti.
Ellerine poşetleri alan mahalleli, kendileri için üretilen sebzeleri taze bir şekilde bahçeden topluyor, böylelikle ihtiyaç sahipleri de bu bahçede üretilen birçok sebzeden yararlanıyor. Mahalle muhtarı Özcan’ın ektiği sebze bahçesine gelen mahalleli, bahçe içerisinde yetişen domates, salatalık gibi birçok ürünü ücret ödemeden toplayarak ellerindeki poşetlere dolduruyor.
Mahalle sakinlerinden Tahsin Çakmak, \"Çok memnunuz, bu proje tüm Türkiye’ye örnek olsun. Muhtarımız harika bir iş yapmış. Buraya geldiğimizde elimizden gelen bir şey varsa yardımcı oluyoruz. Sulama yapıyoruz, düşen fideleri kaldırıyoruz. Mahalle sakini olarak muhtarımıza yardımcı oluyoruz. Burada yetişen ürünleri muhtarımız ihtiyaç sahiplerine veriyor\" dedi.
Kurduğu sebze bahçesinde vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Sertan Özcan, \"Göreve geleli 3 yıl oldu. Bu araziyi tespit ettik. Bahçıvan bir dededen geliyorum. Severek çalışıyoruz. Damlama sistemlerini kurduk. Ekim ve dikim planlaması yaptık. Burada asıl olan ihtiyaç sahiplerine destek olmak. Bu tür boş arazilerin böyle değerlendirilmesi lazım. Biz 4 dönüme yakın alanı bu şekilde tasarladık, insanlar çok memnun. Üretmek çok güzel bir şey. Birçok ürün var. Ürünleri yetiştirip ihtiyaç sahiplerine veriyoruz\"
Muhtarlığımıza çağırıyoruz, gelip alıyorlar. Yaşlılarımıza da ürünleri biz götürüyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlar ihtiyaç sahiplerinin faturalarına da destek oluyor. Muhtarlıkta mesaimiz bittikten sonra buradayız. Çapa yapıyoruz, damlama sistemlerini kuruyoruz. Eşim de yardımcı oluyor. Emek isteyen bir şey. İlaçlamasını yapıyoruz. Her aşamasında inanılmaz bir emek gerektiriyor. Toprak kokusunu, yaprak kokusunu seviyoruz\" diye konuştu.
Mahalle muhtarı ihtiyaç sahipleri için hayır bahçesi kurdu
Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Sertan Özcan, muhtar olduktan sonra kurduğu sebze bahçesinde çiftçilik yaparak yetiştirdiği ürünleri mahalle sakinlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
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Işık, \"Sünger şehir modeli ile düşen yağış yüzeysel akışa geçmeden toprağın içine sızacak. Toprağın içine sızdıktan sonra hem yer altı suyunu besleyecek hem de tüneller vasıtasıyla bölgeden uzaklaşacak. Suyu emebilen asfaltlar, yollar ve otoparkların da kurulması çok önemli\" dedi.
Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıpları ile altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelanlara neden olan Doğu Karadeniz'de, düşen yağışların yüzeysel akışa geçmesini önleyen model olarak bilinen 'sünger şehir' uygulamasına geçilmesi önerildi.
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü araştırma görevlisi Fatih Işık, ülkede ekstrem hava olayları yaşandığını belirterek, \"Bu durumlar geçmiş yıllarda oluyordu. Son yıllarda daha şiddetli görüyoruz. İklim uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır. Ortalamanın üzerinde veya üzerinde meydana gelen hava olaylarında bir değişiklik olursa iklim değişikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliği yaklaşık 150 bin yılda bir derece artıyor veya azalıyordu. 150 bin yıllık bir değişimi; biz artık günümüzde 150 yılda görmeye başladık. Bu nedenle ekstrem durumları daha sık görmeye başladık” diye konuştu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yağışların arttığını belirten Işık, \"Bu durumu ise dünya üzerindeki ısının artmasına bağlıyoruz. Gün içerisinde yeryüzü çok fazla ısınmaktadır. Isınan hava haliyle aniden yükselerek yağışları artırmaktadır. Bu durumu en fazla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane’de metrekareye 26,8 kilogram yağış miktarı düştüğü ölçüldü. Bir haftada ise metre kareye 45 kilogram yağış miktarı düştü. Bu durum afetlere yol açabilir. Artan bu ekstrem hava olayları beraberinde bir dizi doğa olaylarını meydana getirmektedir.
Artan yağış miktarıyla birlikte yüzeysel sellenme meydan geliyor. Hızlı bir şekilde yağan yağmur emilemiyor, emilemediği içinde hemen yüzeysel akışa geçiyor. Yüzeysel akışla birlikte vadilere akıyor. Vadilerle birlikte dere yataklarına ulaşmaya çalışıyor. Dereye yataklarına giderken de etrafında bulunan taş, kaya, çakıl gibi unsurları bünyesine alarak aşağı doğru iniyor. İnerken de küçük menfez kanallarında veya mazgalların olduğu kısımlara taşları taşıyarak tıkanmalara neden oluyor. Tıkandığı içinde su geri basıyor. Yani su dere yatağına inmeden geri basıyor. Yolun kenarlarında çukur alanlarında birikerek göllere sebep oluyor. Bu durumda insanlar açısında tehlike arz ediyor\" dedi.
Afetlerin sonu gelmeyeceğini ve devam edeceğinin görüldüğünü söyleyen Işık, \"Gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Yüzeysel sellenmeyle birlikte gelen malzemenin miktarı da artıyor. Gelen malzemelerin miktarı arttıkça da mazgallar dolmaya başlıyor. Haliyle tıkanmalar, göllenmeler ve sellenmeler fazlasıyla yaşanıyor. Bu afetlere karşı önemler alınmalıdır. Mazgalların sayılarının artırılması gerekiyor. Tokyo şehrinin yaptığı örnek bir uygulama var. Aralarını 1 metre mesafe ile mazgal sayılarını artırıyorlar. Bu mazgalların su tahliyesi çok hendeklerle birlikte taşıması yapılıyor. Sünger şehir modeli ile düşen yağış yüzeysel akışa geçmeden toprağın içine sızacak. Toprağın içine sızdıktan sonra hem yeraltı suyunu besleyecek hem de tüneller vasıtasıyla bölgeden uzaklaşacak. Suyu emebilen asfaltlar yollar ve otoparkların da kurulması çok önemli\" diye konuştu.
Sel ve heyelanlara karşı 'sünger şehir' önerisi
Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü araştırma görevlisi Fatih Işık, Doğu Karadeniz'de sel ve heyelanlara neden olan yağışlara karşı 'sünger şehir' modeline geçilmesini önerdi.