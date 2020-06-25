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Gündem Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu MHPnin belediye başkanları listesinden düşürüldü
POLİTİKA

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu

Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan gelen açıklamada şöyle denildi:

  • 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde,Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı açıklama...

SELAHATTİN ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

  • 1947 yılında Sivas Hafik'te dünyaya gelen Selahattin Çuhadaroğlu 1967 yılında Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda 2 sene eğitim aldıktan sonra mezun oldu.Eskişehir, Mardin ve Bursa'da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı'nda, Kayseri ve Konya Hava Birlikleri'nin çeşitli kademelerinde görev alan Selahattin Çuhadaroğlu, 1992 senesinde Hava Astsubay olarak emekli oldu.Doğduğu yer olan Hafik'te 1995 yılında aktif siyasete başlayan Çuhadaroğlu Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi'nde İlçe Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'a bağlı Hafik ilçesinin Belediye Başkan Adayı olan Selahattin Çuhadaroğlu, Saadet Partisi'nden iki dönem Belediye Başkan Adayı gösterilmişti.
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