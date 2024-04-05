Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı

Gazeteci Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 83'üncü bölümünde "Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı" başlığını masaya yatırarak Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyük zaferini değerlendirdi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın bu haftaki ana gündem maddesi 'Tarihin en büyük soykırımına uğrayan millet Türklerdir' başlığı oldu. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Türkistan coğrafyası üzerinden Türklerin tarihteki devlet yönetimine değindi. Türklerin gittiği her yere medeniyet götürdüğünü ifade eden Kaynak, "Türkler gittikleri hiçbir yerde o ülkeyi, yerli halkı öldürüp elinden almadı." dedi. "İngilizler gittikleri her yerde Türklerle karşılaştı." ifadesiyle Türklerin geniş coğrafyaya yayıldığını ve merhamet düsturuyla ortaya koyduğu devlet yönetimi ile bu varlığını sürdürdüğünü de aktaran Kaynak; Hindistan'ın, Mısır'ın ve Çin'in Türkler çıktıktan sonra fakirleştiğini ve muhtaç duruma düştüğünü söyledi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın altıncı bölümünde yine tarihin tozlu sayfalarındaki kritik konular ele alınarak 'ABD içimize nasıl girdi?' konusu masaya yatırıldı. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın içimize okullar aracılığıyla girdiğini ve bunu da Robert Koleji sayesinde yaptığını ifade etti. ABD'nin geçmişini derinlemesine irdeleyen İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın Osmanlı Devleti'ne vergi ödemesine de değindi. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Kaynak, Amerika'nın tarihinde vergi ödediği tek devletin Osmanlı Devleti olduğunu hatırlattı.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni sezonundaki yedinci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin Anadolu'daki casusluk ve mandacılık faaliyetlerini ele aldı. ABD'nin Türkiye'ye eğitim üzerinden nasıl girdiğini anımsatan Çelik'in "ABD'nin casusluk ve mandacılık için yaptığı çalışmalar neydi?" sorusuna cevap veren Kaynak, asıl olayın Hristiyanlığı yayma fikri olduğunu ve Osmanlı'nın son döneminde 465'i Amerikan olmak üzere yaklaşık 1000 tane yabancı okul olduğunu söyledi. Okullarla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkarıldığını aktaran Kaynak, yabancı okulların yerleştirdikleri disiplinleri nedeniyle öğrencilerin kendi ülkesindeki diğer okulları kötülemeye başladığını ifade etti.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 71'inci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin dünyadaki hakimiyet planını masaya yatırdı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının sonrasında dünya genelinde dağılan imparatorluklara dikkat çeken Kaynak, kurulan Pike devletler ile bazı devletlerin kontrolünün diğer devletler ile kontrol edilmesinin amaçlandığını belirtti. Ufuk Kaynak, ABD'nin böylelikle İslam dünyasının kontrolünün İsrail'e verildiğini söyledi.