|
Gündem

Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 83'üncü bölümü yayında. Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'da, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, "Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı" başlığını masaya yatırıyor.

Semih Bozkuş
21:01 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak

Gazeteci Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 83'üncü bölümünde "Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı" başlığını masaya yatırarak Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyük zaferini değerlendirdi.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:


İbrahim Ufuk Kaynak Hafıza'da üstüne basa basa söyledi: Tarihin en büyük soykırımına uğrayan millet Türklerdir

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın bu haftaki ana gündem maddesi 'Tarihin en büyük soykırımına uğrayan millet Türklerdir' başlığı oldu. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Türkistan coğrafyası üzerinden Türklerin tarihteki devlet yönetimine değindi. Türklerin gittiği her yere medeniyet götürdüğünü ifade eden Kaynak, "Türkler gittikleri hiçbir yerde o ülkeyi, yerli halkı öldürüp elinden almadı." dedi. "İngilizler gittikleri her yerde Türklerle karşılaştı." ifadesiyle Türklerin geniş coğrafyaya yayıldığını ve merhamet düsturuyla ortaya koyduğu devlet yönetimi ile bu varlığını sürdürdüğünü de aktaran Kaynak; Hindistan'ın, Mısır'ın ve Çin'in Türkler çıktıktan sonra fakirleştiğini ve muhtaç duruma düştüğünü söyledi.

İsyanların ateşi Robert Kolej ile başladı: ABD içimize nasıl girdi?

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın altıncı bölümünde yine tarihin tozlu sayfalarındaki kritik konular ele alınarak 'ABD içimize nasıl girdi?' konusu masaya yatırıldı. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın içimize okullar aracılığıyla girdiğini ve bunu da Robert Koleji sayesinde yaptığını ifade etti. ABD'nin geçmişini derinlemesine irdeleyen İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın Osmanlı Devleti'ne vergi ödemesine de değindi. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Kaynak, Amerika'nın tarihinde vergi ödediği tek devletin Osmanlı Devleti olduğunu hatırlattı.

ABD Anadolu'da casusluk ve mandacılık için hangi çalışmaları yaptı: 465 tane Amerikan okulu vardı

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni sezonundaki yedinci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin Anadolu'daki casusluk ve mandacılık faaliyetlerini ele aldı. ABD'nin Türkiye'ye eğitim üzerinden nasıl girdiğini anımsatan Çelik'in "ABD'nin casusluk ve mandacılık için yaptığı çalışmalar neydi?" sorusuna cevap veren Kaynak, asıl olayın Hristiyanlığı yayma fikri olduğunu ve Osmanlı'nın son döneminde 465'i Amerikan olmak üzere yaklaşık 1000 tane yabancı okul olduğunu söyledi. Okullarla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkarıldığını aktaran Kaynak, yabancı okulların yerleştirdikleri disiplinleri nedeniyle öğrencilerin kendi ülkesindeki diğer okulları kötülemeye başladığını ifade etti.


#Hafıza
#Yeni Şafak
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
28 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
"Bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi'nde ne olmuştur?