Hafızların icazet töreni CHP'li Başkan Yardımcısı Serdar Soysal'ı rahatsız etti

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki bölge yatılı Kur’an-ı Kerim kurslarında 2019, 2020 ve 2021 yıllarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 200 öğrenci için geçtiğimiz gün tören düzenlendi.

Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tören CHP’de rahatsızlığa sebep oldu.

DİN EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal, stadyumdaki törende Kur'an-ı Kerim okunup ilahilerin seslendirilmesini laikliğe aykırı olarak nitelendirdi. Hafızlık kurslarının Cizre’de sıkça görüldüğünü belirten Soysal, din eğitimi alan çocukları hedef aldı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Soysal, şu ifadeleri kullandı:

“Törenden önce kaymakam, törenin yapılacağı yerdeki çalışmaları gözden geçirdi. Alanda yapılan törenin düzenli olması için uyarılarda bulundu. Karşımızdaki partinin görüşü belli, kaymakamlık ve valilik onları elinde. Ancak unutmamak gerekir ki biz laik bir devletiz.

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İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır. Bundan beş ay önce bir spor kulübünün başkanı bana ulaştı. Gece saat 22.00-23.00’te bir okulda sporcuların çalışması için yer ayırtmışlar. Kendilerine yaklaşık saat 23.00-00.00 gibi ‘Sporcuları buradan nakledin, yer açın’ denmiş. Yine bu tarzda yatılı Kuran kursu öğrencileri için yeri boşalttırmışlar."