Gündem Hafta içi eğitim yuvası hafta sonu oyun bahçesi
İSTANBUL

Hafta içi eğitim yuvası hafta sonu oyun bahçesi

Beyoğlu Belediyesi bir ilki daha gerçekleştirerek ilçede bulunan okulların bahçelerini oyun alanlarına dönüştürüyor. Okulların bahçelerine kurulacak oyun parkurları ile çocuklar hafta içi eğitim için gittikleri okullarını hafta sonları da arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenmek için dolduracaklar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hafta içi eğitim yuvası hafta sonu oyun bahçesi
Çocuklar hafta içi eğitim için gittikleri okullarını hafta sonları da arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenmek için dolduracaklar.

Beyoğlu Belediyesi ilçede bulunan okulların bahçelerini, çocuklar için eğlenceye açıyor. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma ile ilçede bulunan okulların bahçelerine hafta sonları oyun parkurları kurulacak. Bu hafta sonu startı verilecek olan çalışma ilk olarak oyun alanları kısıtlı olan bölgelerde bulunan okulların bahçelerinde gerçekleştirilecek.

Çocuklar hafta içi eğitim için gittikleri okullarını hafta sonları da arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenmek için dolduracaklar. Çocuklara okullarını daha çok sevdirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında okul bahçelerine portatif oyun grupları, Survivor parkuru, satranç, dart, mini voleybol, basketbol ve golf sahası kurulacak.

Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin okullarını daha çok sevmeleri için Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi. Başlatılan proje ile miniklerin okul bahçelerine kurulan oyun alanlarında eğlenceli dakikalar geçirmesi hedefleniyor.
Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin okullarını daha çok sevmeleri için Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi. Başlatılan proje ile miniklerin okul bahçelerine kurulan oyun alanlarında eğlenceli dakikalar geçirmesi hedefleniyor.

OKULLAR ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENECEK

  • İki gün boyunca açık olacak oyun parkurları öğrencilerin en büyük yeni eğlence kaynağı olacak. Çalışmanın kademeli olarak ilçede bulunan tüm okulların bahçelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılası hedefleniyor. Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalara çok önem verdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Onlara yapılan yatırımlar geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önce ilçemizde bulunan tüm spor tesislerini ücretsiz olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmuştuk. Buralarda her türlü sportif faaliyete katılabiliyorlar. Şimdi de okullarımızın bahçelerini hafta sonları oyun alanları olarak çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Artık okullarımız hafta sonları da çocuk sesleriyle şenlenecek. Amacımız, hem oyun alanları kısıtlı olan çocuklarımıza yeni oyun alanları sunmak hem de okulla olan bağlarını daha da güçlendirmek” dedi.
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Bu işte kadın erkek ayrımı yok

'Bu işte kadın erkek ayrımı yok'

​İki çocuk annesi memurluğu bıraktı fabrikanın başına geçti.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.