​Hafta içi eğitim yuvası hafta sonu oyun bahçesi

Çocuklar hafta içi eğitim için gittikleri okullarını hafta sonları da arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenmek için dolduracaklar.

Beyoğlu Belediyesi ilçede bulunan okulların bahçelerini, çocuklar için eğlenceye açıyor. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma ile ilçede bulunan okulların bahçelerine hafta sonları oyun parkurları kurulacak. Bu hafta sonu startı verilecek olan çalışma ilk olarak oyun alanları kısıtlı olan bölgelerde bulunan okulların bahçelerinde gerçekleştirilecek.

Çocuklar hafta içi eğitim için gittikleri okullarını hafta sonları da arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenmek için dolduracaklar. Çocuklara okullarını daha çok sevdirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında okul bahçelerine portatif oyun grupları, Survivor parkuru, satranç, dart, mini voleybol, basketbol ve golf sahası kurulacak.

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Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin okullarını daha çok sevmeleri için Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi. Başlatılan proje ile miniklerin okul bahçelerine kurulan oyun alanlarında eğlenceli dakikalar geçirmesi hedefleniyor.

OKULLAR ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENECEK