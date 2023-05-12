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Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artıyor: Üç günlük yaz geliyor

Meteoroloji Genel müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İç ve doğu kesimlerde azalacak olan sıcaklıkların hafta sonundan itibaren batı kesimlerde başlayarak yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların gelecek hafta 29 dereceyi görmesi ve Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın geri gelmesi bekleniyor.

10:10 . 12/05/2023 Cuma
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM'nin 12-18 Mayıs tarihleri için yayımladığı raporda göre hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselecek. İstanbul'da sıcaklıkların 15 dereceden 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

13 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13 il için 'sarı' kodlu uyarıı yayınladı. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Uyarı yapılan iller ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Elazığ,Isparta, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Sivas, Tunceli ve Uşak.

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Balıkesir çevreleri aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#istanbul
#ankara
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