Haftanin'de PKK’lı teröristlerin havan saldırısının ardından başlatılan operasyonda 12 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'deki terör saldırısında bir askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu bir askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 25 Nisan 2020, 12:23 Son Güncelleme: 25 Nisan 2020, 13:19 AA