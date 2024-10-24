Hain saldırıya karşı Türkiye tek yürek

TUSAŞ’taki terör saldırısına dünyadan da kınama mesajları yağdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "hain terör eylemi" olarak nitelediği saldırı için başsağlığı mesajı yayınladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif de terör saldırısını kınadı. Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Katar’dan yapılan açıklamada Türkiye'nin yanında olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada ise “Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz” ifadesine yer verildi. Saldırıyı, ABD’nin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın da aralarında olduğu çok sayıda Avrupa ülkesi kınadı.