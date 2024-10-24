Hain saldırıya karşı Türkiye tek yürek

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''Savunmadaki başarımızı hedef aldılar.''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:
İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:
En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız.
HAİN HESAPLAR TUTMAYACAK
HAİN HESAPLAR TUTMAYACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum.
DEM Parti:
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
Türkiye, terör karşısında asla geri adım atmayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak terör eylemi, bizleri 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefimizden vazgeçiremeyecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ'ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar:
Bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak.
Dünyadan kınama mesajı yağdı
Dünyadan kınama mesajı yağdı
- TUSAŞ’taki terör saldırısına dünyadan da kınama mesajları yağdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "hain terör eylemi" olarak nitelediği saldırı için başsağlığı mesajı yayınladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif de terör saldırısını kınadı. Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Katar’dan yapılan açıklamada Türkiye'nin yanında olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada ise “Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz” ifadesine yer verildi. Saldırıyı, ABD’nin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın da aralarında olduğu çok sayıda Avrupa ülkesi kınadı.
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