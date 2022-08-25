Gündem Hainleri kazdıkları hendeklere gömüyorlar Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Hainleri kazdıkları hendeklere gömüyorlar: Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Hainleri kazdıkları hendeklere gömüyorlar: Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi​
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı.

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