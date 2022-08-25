Hainleri kazdıkları hendeklere gömüyorlar: Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/65onMmxQQy
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.