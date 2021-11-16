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İSTANBUL

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikast şüphelisi İstanbul’da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast suçundan kırmızı bültenle aranan Samir Handal, Ürdün’e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Haiti Devlet Başkanı Moisenin suikast şüphelisi İstanbul’da yakalandı
Jovenel Moise

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast suçundan kırmızı bültenle aranan Samir Handal, Ürdün’e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Dün sabah saatlerinde ABD’den gelip Türkiye üzerinden Ürdün’e gitmeyi planlayan Samir Handal, Haiti devlet başkanına suikast suçundan kırmızı bültenle aranması olduğunun Interpol tarafından bildirilmesi üzerine emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanında olduğu tespit edilen Samir Handal, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan Handal’ın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor. Haiti’nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz’da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

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