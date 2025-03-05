HAK-İŞ'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 'Sabote etmek isteyenlere fırsat verilmemeli'

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, toplumsal barışın sağlanmasının ve milletin huzur içinde yaşayabilmesinin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

'Terörsüz Türkiye adımını destekliyoruz'

Arslan, "Türkiye'nin kanayan yarası olan terörün sonlandırılmasına yönelik 'Terörsüz Türkiye' şiarıyla başlatılan tarihi adımı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu sürecin başlatılması ve yürütülmesinde gösterdikleri kararlılık dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

'Terörü en güçlü şekilde lanetliyoruz'

Türkiye'nin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği ile oynayan, masum vatandaşların canına kasteden ve toplumsal barışı tehdit eden, milyarlarca dolarlık kaynağın terörle mücadelede kullanılması nedeniyle Türkiye'nin kalkınmasını engelleyen, her türlü terör eylemini en güçlü şekilde lanetlediklerini belirten Arslan, istikrarı bozmayı amaçlayan her türlü yapı ve girişimin karşısında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

'Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'

Genel Başkan Arslan, "HAK-İŞ olarak, 2013 yılında başlatılan Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldık ve barış elçileri olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Toplumsal barışın sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi ve kardeşlik ikliminin güçlenmesi adına samimi ve iyi niyetli çabalar ortaya koyduk. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, terörsüz bir Türkiye için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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