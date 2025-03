HAK-İŞ'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 'Sabote etmek isteyenlere fırsat verilmemeli'

Türkiye'nin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği ile oynayan, masum vatandaşların canına kasteden ve toplumsal barışı tehdit eden, milyarlarca dolarlık kaynağın terörle mücadelede kullanılması nedeniyle Türkiye'nin kalkınmasını engelleyen, her türlü terör eylemini en güçlü şekilde lanetlediklerini belirten Arslan, istikrarı bozmayı amaçlayan her türlü yapı ve girişimin karşısında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlar, tarihi bir dönüm noktasıdır ve bu süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat verilmemelidir." ifadelerini kullanan Arslan, milletin huzurunu ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan her türlü provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Arslan, şunları kaydetti: "Milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya ve kaos yaratmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalı, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmelidir. Türkiye'nin her köşesinde huzur ve güvenin tesis edilmesi, insanımızın birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, terörün her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemeli, farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu vesileyle, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyor, terörün son bulması için başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz."