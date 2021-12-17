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Hakan Çavuşoğlu'ndan Hanau soruşturmasının kapatılmasına tepki: Avrupa'yı bu körlük yakacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Almanya’da Hanau saldırısı soruşturmasının kapatılmasına tepki göstererek, "Avrupa’yı ırkçılık karşısındaki bu körlük yakacak. Bu gidiş gidiş değil. NSU davasından sonra bir de Hanau" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çavuşoğlundan Hanau soruşturmasının kapatılmasına tepki: Avrupayı bu körlük yakacak
Hakan Çavuşoğlu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Almanya Federal Başsavcılığı, 19 Şubat 2020’de Almanya’nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ırkçı terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, “Hanau suikastçisinin ‘Yalnız Kurt’ olduğuna hükmederek soruşturmayı kapatmışlar. Avrupa’nın sağ gözü kör. Avrupa’yı ırkçılık karşısındaki bu körlük yakacak. Irkçılık viral halini almış durumda. Bu gidiş gidiş değil. NSU davasından sonra bir de Hanau” dedi.

Daha önce Almanya’da soruşturmayı yürüten Başsavcılığın saldırganın cinayeti "derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini" duyurduğunu hatırlatan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

  • "Bunca masum canın katledilmesine yol açan duygular için Avrupa’da katillere durup dururken ilham mı geliyor? Dünyayı böyle aldatmayı bıraksınlar. Maalesef giderek kurumsallaşan, himaye edilen bir İslam düşmanlığı ve ırkçı terör ile karşı karşıyayız. Devletler bu ırkçılığın üzerini örttükçe, saldırıları tüm teferruatıyla aydınlatmadıkça yenilerine ortam hazırlanıyor. Sadece Almanya adına değil insanlık adına vahim bir durum. Bir an önce Batılı resmi mercilerin gözünü açması ve Avrupa’nın yarınlarını kurtaracak şekilde sorumluluk alması gerekiyor. Yoksa Avrupa ırkçılıkla karanlığa gömülür."

Irkçılığa karşı elbirliğiyle mücadelenin şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin asla yalnız bırakmadığı Türk toplumunun Avrupa’da sağduyu ve ferasetle nefret siyasetine asla prim vermediğini de vurguladı.

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