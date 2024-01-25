Hakaret avcılarına düzenleme geliyor

Yeni düzenlemeye göre yargıya başvurulan hakaret içerikli şikâyetler sonrası, Genel Soruşturma Bürosu, iddianın suç unsuru içerdiğine kanaat getirirse suçlu bulunan kişiye ön ödeme tebligatında bulunulacak. Soruşturma giderleri olarak talep edilen dosya masraflarının dâhil edildiği ön ödemeye Türk Ceza Kanunu’ndaki suçun cezası da eklenerek ilgili kişiye tebliğ edilecek. Yargı paketindeki taslağa göre, art niyetli avukatların uzlaşma ve arabuluculuk müesseselerinden elde ettiği fahiş kazancın önüne geçilecek.